الكشف عن مخطط نقل الأنصار لحضور ودية المولودية والصحراء الغربية

كشفت إدارة مولودية الجزائر، عن مخطط نقل الأنصار، لحضور اللقاء الودي الذي سيجمع الفريق مساء اليوم السبت، أمام منتخب الصحراء الغربية.

ويلتقي العميد بمنتخب الصحراء الغربية، مساء اليوم السبت، بملعب “نيلسون مانديلا” بداية من الساعة الـ 17:00 في لقاء للتاريخ، بالنسبة للمنتخب الضيف، الذي تم الإعلان عن تأسيسه من الجزائر، يوم الخميس الفارط.

ونشرت إدارة المولودية مخطط نقل الانصار إلى “نيلسون مانديلا”، حيث تم تحديد 10 مواقع.

وجاءت مواقع نقل الجماهير، على النحو التالي: ملعب 5 جويلية، الصابلات. بن عكنون (بالقرب من محطة الحافلات) تافورة 2 ماي، محطة المعدومين. بابا علي (بالقرب من محطة القطار). بئر توتة (بالقرب من محطة القطار)، خروبة (بالقرب من محطة القطار) الحراش (بالقرب من محطة القطار).