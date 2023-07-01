الكشف عن مستجدات هروب لاعبا الخضر لكرة اليد بألمانيا

كشفت صحيفة “بيلد سبورت” الألمانية، عن آخر مستجدات قضية هروب لاعبا المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، لأقل من 21 سنة، في الأراضي الألمانية.

وكانت “بيلد” قد أكدت مطلع الأسبوع الفارط، بأن ثنائي الخضر لكرة اليد، فطيسة نور الدين صاحب الـ 21 ربيعا وزميله شايب عدلان ذو الـ 19 ربيعا، اختفيا عن الأنظار، خلال مشاركة المنتخب في مونديال أقل من 21 سنة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، بأن الشرطة الألمانية، قررت فتح تحقيق في القضية، بعد نشرها لخبر هروب ثنائي الخضر لكرة اليد، فطيسة وشايب.

كما نقلت “بيلد سبورت” تصريحا للمتحدث باسم الشرطة الألمانية، قال فيه: “هناك تساؤلات حول الشخصين المعنيين، ولكنها كانت سلبية. لا يوجد حاليا أي دليل على خرق جنائي ضدهما”.

وفي المقابل، توقع ذات المتحدث، بأن يكون ثنائي اليد الجزائرية. قد غادر الأراضي الألمانية، وختم: “هناك أيضا مؤشرات توحي بأن الثنائي لم يعد متواجد في ألمانيا.. وقد يكون غادر نحو بلجيكا”.

وذكرت “بيلد سبورت” في مقالها الصادر أول أمس، بأن الاتحاد الجزائري. كان قد أبلغ نظيره الألماني المنظم لمونديال أقل من 21 سنة، عن اختفاء الثنائي فطيسة وشايب. وأن الاتحاد الألماني، بلّغ على الفور شرطة هانوفر ووزارة الخارجية الألمانية ببرلين بالقضية.