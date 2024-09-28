الكشف عن ملعب لقاء المولودية و”السياسي”

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، مكان إجراء مباراة قمّة الجولة الـ 3 من بطولة الموسم الجاري، والتي سيحل فيها نادي مولودية الجزائر، ضيفا ثقيلا على شباب قسنطينة.

وحسب موقع الرابطة، فإن المباراة المقررة يوم الأحد، 6 أكتوبر الجاري. بداية من الساعة 16:00، ستقام على أرضية ملعب “رمضان بن عبد المالك” بقسنطينة.

كما أن اللقاء، سيلعب في غياب الأنصار، بسبب العقوبة المسلطة على النادي القسنطيني. منذ الموسم الفارط، عقب أحداث الشغب، في لقاء الفريق واتحاد العاصمة، ضمن تسوية لقاءات الجولة الـ 24.

للإشارة فإن لجنة الانضباط، كانت قد عاقبت “السياسي” بـ 6 لقاءات “ويكلو” الموسم الماضي، 3 منها يستقبل فيها النادي خارج مدينة قسنطينة.