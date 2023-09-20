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الرياضة

الكشف عن ملعب ودية الخضر والفراعنة

بقلم محمد.ل
الكشف عن ملعب ودية الخضر والفراعنة
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كشفت تقارير إعلامية إماراتية، عن هوية الملعب الذي سيستضيف ودية المنتخب الوطني ونظيره المصري، ضمن تربص شهر أكتوبر الداخل.

ويرتقب أن يلتقي الخضر بالفراعنة، يوم الـ 16 أكتوبر المقبل، في لقاء ودي بأبو ظبي الإماراتية، بينما سيكون رفقاء رياض محرز، على موعد مع مواجهة الرأس الأخضر وديا بقسنطينة، يوم 12 من الشهر ذاته.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الأربعاء، بأن المباراة بين الجزائر ومصر، ستجرى بـ “ستاد هزاع بن زايد” في مدينة العين.

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