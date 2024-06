الكشف عن موعد تقديم مبابي لاعبا جديدا لريال مدريد

أنهى الدولي الفرنسي، ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، جميع خطوات التحاقه بنادي ريال مدريد الاسباني.

وكشف الصحفي الموثوق في انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، اليوم الأحد، عن مستجدات جديدة حول صفقة انتقال مبابي إلى “الميرينغي”.

وأوضح الصحفي ذاته، في تغريدة على حسابه الشخصي، عبر منصة “إكس” بأن مبابي. وقع على جميع عقود انضمامه بالريال.

مبرزا بأن نادي العاصمة الاسبانية، سيقدم مبابي، لاعبا جديدا في صفوفه، بحر الأسبوع المقبل. بعدما توّج الفريق أمس، بلقب دوري أبطال أوروبا.

وراح الصحفي الايطالي، إلى أبعد من ذلك، حينما أكد في آخر تغريدته، بأن الدولي الفرنسي، حسم موقفه شهر فيفري الماضي، ويمكن الآن اعتبار مبابي، لاعبا جديدا في ريال مدريد.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.

Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.

Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024