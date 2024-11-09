الكشف عن موعد ومكان لقاء “السياسي” والصفاقسي التونسي

تعرف فريق شباب قسنطينة، ممثل الجزائر في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن موعد ومكان مواجهة المضيف نادي الصفاقسي التونسي.

ويدشن”السياسي” مشواره في مجموعات كأس الكاف، بمواجهة الصفاقسي التونسي. ضمن المجموعة المجموعة الأولى، التي تضم أيضا كل من سيمبا التنزالي، وبرافوز الأنغولي.

وكشف الفريق التونسي، عبر منشور في حسابه الرسمي على “فيسبوك” بأنه قد تقرّر إجراء لقاءه أمام شباب قسنطينة، يوم الأربعاء الـ 27 نوفمبر الجاري.

كما أشارت إدارة نادي الصفاقسي، إلى أن المواجهة ستُقام بملعب “حمادي القربي” برادس، بداية من الساعة 17:00.