الكشف عن نتائج إمتحان السانكيام

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مساء اليوم السبت، عن نتائج امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي “السانكيام“، دورة 2021. عبر موقع https://cinq.onec.dz وعبر فضاء الأولياء https://tharwa.education.gov.dz .

كما تم إشهار قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى متوسط.على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.ورصدت كاميرا تلفزيون “النهار”، الأجواء المميزة التي صنعها التلاميذ وأولياؤهم، من إبتدائية مفدي زكرياء بالشراقة، معبرين عن فرحتهم بنجاح أبنائهم، وسط زغاريد الأمهات.

وإجتاز أكثر من 853 ألف تلميذ امتحان شهادة “السانكيام” للسنة الدراسية 2020-2021 بعدما تم إلغاؤه السنة الماضية بسبب “كورونا”.وجاء امتحان هذه السنة في ظروف استثنائية بسبب الفيروس من جهة وتقليص السنة الدراسية من جهة أخرى.

وبلغ عدد المترشحين، حسب بطاقة فنية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، 853391 تلميذ.من بينهم 469436 ذكور و922 416 إناث. موزعين على 14472 مركزا للإجراء على المستوى الوطني.وتم إمتحان التلاميذ المعنيون بهذه الدورة في مادتي اللغة العربية والرياضيات في الفترة الصباحية، وفي مادة اللغة الفرنسية خلال الفترة المسائية.