الكشف عن نقاط سحب تذاكر مباريات كاس إفريقيا للمحلّيين

كشفت مديرية الشاب والرياضية والترفيه لولاية الجزائر عن قائمة لنقاط سحب تذاكر مباريات كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر.

وأكّدت ان سحب التذاكر سيكون يوميا بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل في مختلف النقاط المتواجدة في الجزائر العاصمة. بين القاعات والمراكب الرياضية.

كما رحّبت المديرية بالأنصار و المتتبعين للعرس الكروي الإفريقي المقبل الذي سينطلق في 13 جانفي القادم.

يذكر ان البيع سيكون عبر الأرضية الرقمية سيكون بداية من الفاتح جانفي.

وجاءت نقاط البيع كالاتي:

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]