الكشف عن هوية حكم لقاء “الخضر” وغينيا الاستوائية

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، عن هوية الطاقم التحكيمي، الذي سيدير لقاء “الخضر” ومنتخب غينيا الاستوائية.

ويحل رفقاء القائد رياض محرز، يوم الـ 14 نوفمبر الداخل، ضيوفا على غينيا الاستوائية، برسم الجولة الـ 5، من المجموعة الـ 5 لتصفيات كأس أمم إفريقيا، في لقاء شكلي للعناصر الوطنية. التي ضمنت تأهلها مسبقا بتحقيقها لـ 4 انتصارات.

وأسندت اللجنة التابعة لـ “الكاف” مهمة إدارة اللقاء، المقرر بـ “إستاديو” مالابو، للحكم البينيني جندو لويس هونيانداند.

وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الذهاب بالجزائر، والتي حسمها “الخضر” لصالحهم بثنائية نظيفة. رفقة مساعديه من البينين إيريك إيمار أولريش آييمافو وكودوقبو أوغستان كوقبيميدي، إلى جانب مواطنهم عيسى محمد، حكما رابعا.