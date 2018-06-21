الكشف عن ورشة لصناعة المتفجرات وحجز 6 قنابل تقليدية ومعدات تفجير بجيجل

كشف أفراد الجيش الوطني الشعبي بولاية جيجل ورشة لإعداد المتفجّرات وكميّة من الذخيرة و06 قنابل تقليدية الصنع ومعدّات تفجير وأدوية وأغراض أخرى.

وجاءت العملية إثر عملية بحث وتمشيط بالعوانة لعاصمة الولاية.

كما أفلح حراس السواحل بالقالة في حجز كمية معتبرة من المرجان قدرت بـ1.380 كلغ مع ضبط أجهزة للصيد المحظور ومعدات للغطس.

من جانب آخر أوقف عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس تاجري مخدرات بحوزتهم 8,8 كلغ من الكيف المعالج.

فيما أوقفوا مهربا بأدرار كان بحوزته 2700 علبة سجائر.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من باتنة وقالمة شخصين بحوزتهما بندقية صيد ومسدس تقليدي الصنع وكمية من الذخيرة.