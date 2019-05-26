الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة نادرة الثلاثاء المقبل

قال الباحث الفلكي “محمد رضا العصفور”، إن الشمس ستتعامد فوق الكعبة المشرفة، يوم الثلاثاء المقبل، حسب موقع روسيا اليوم.

وستكون الشمس مرتفعة بمقدار 90 درجة عن أفق مكة المكرمة، ليختفي ظل الكعبة لحظة رفع أذان الظهر، حسب الباحث.

وأضاف “محمد العصفور”، أنه يستفاد من هذه الظاهرة، في تحديد اتجاه القبلة بشكل دقيق، من أي مكان حول العالم.

ويتم ذلك بنصب “عصا” بشكل عمودي على أرض مستوية وقت التعامد، حيث سيكون الاتجاه المعاكس للظل، اتجاه القبلة.

وتتكرر هذه الظاهرة مرتين كل عام، خلال حركة الشمس الظاهرية السنوية بين الصيف والشتاء، وانتقالها من خط الاستواء، قادمة لمدار السرطان.

من جهة أخرى، حذر الباحث الفلكي، من النظر مباشرة للشمس، لأن أشعتها الحادة، تسبب أضرارا جسيمة للعين البشرية.

لذلك في حال الرغبة بمشاهدة أي ظاهرة تتعلق بالشمس، مثل “الكسوف”، يجب استخدام النظارات الخاصة لحماية العين من أشعة الشمس الضارة.