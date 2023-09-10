الكناري يختتم تحضيراته الصيفية بمواجهة شبيبة بجاية

ستكون تشكيلة شبيبة القبائل، هذا الثلاثاء، على موعد مع لعب آخر لقاءاتها الودية، في إطار التحضيرات الخاصة بالموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة الكناري، في تغريدة لها أمس السبت، على حسابها الرسمي عبر “تويتر” بأن أشبال يوسف بوزيدي، سيواجهون بعد غد الثلاثاء، شبيبة بجاية المنتمي إلى القسم الثاني هواة.

مبرزة بأن المباراة ستجرى بملعب 1 نوفمبر 54 بتيزي وزو، بداية من الساعة 16:00.

للإشارة فإن الشبيبة تدشن موسمها الجديد، يوم الجمعة القادم الـ 15 سبتمبر الجاري، بمواجهة المضيف نجم مقرة.