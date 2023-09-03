شبيبة القبائل تفوز وديا برباعية أمام النادي البنزرتي

حقق فريق شبيبة القبائل، اليوم الأحد، فوز جديد، في المواجهة الودية التي جمعتهم بالنادي البنزرتي، ضمن تربصهم التحضيري بتونس.

وتمكنت التشكيلة التي اعتمدها المدرب يوسف بوزيدي، مع بداية هذا اللقاء، من انهاء الشوط الأول لصالحها بهدف دون رد من توقيع ماتوتي.

كما نجح لاعبوا الشبيبة في تعنيق الفارق خلال الشوط الثاني، باضافة ثلاثية كامل حملت توقيع كل من، ماتوتي، عمران، ونايت سالم.

ومن المقرر أن يخوض فريق شبيبة القبائل، مباراة تحضيرية أخرى في مواجهة النادي الإفريقي، كآخر اختبار قبل اختتام تربصهم بتونس.