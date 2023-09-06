الكناري يختم تربص تونس بفوز على الإفريقي

اختتمت تشكيلة شبيبة القبائل، تربصها المقام بتونس، بانتصار رائع، أمس الثلاثاء، على نظيرتها من الإفريقي التونسي.

وفاز أشبال يوسف بوزيدي، على ممثل الكرة التونسية، بثنائية لهدف، تداول على تسجيلها كل من القائد بدر الدين سوياد، والوافد الجديد، الغابوني ماتوتي، الذي أبان عن مؤهلات كبيرة في تربص تونس.

وكشفت إدارة الشبيبة بأن فريقها حل صبيحة اليوم الأربعاء، بمطار “رابح بيطاط” بعنابة، قبل توجهه إلى العاصمة في رحلة جوية أخرى، وذلك بعد تربص استمر لـ 17 يوما بمدينة “طبرقة” التونسية.