الكناري يواجه الأولمبي الباجي في رابع ودياته بتونس

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، عن برمجة رابع مباراة ودية للفريق، في إطار تربصه الصيفي المقام بمدينة “طبرقة” التونسية، وذلك، أمام الأولمبي الباجي.

وكشفت إدارة الكناري، في منشور اليوم الاثنين عبر صفحتها على “فيسبوك”. بأن أشبال يوسف بوزيدي، سيواجهون الأولمبي الباجي، بعد غدا الأربعاء. بداية من الساعة 16:30 بملعب المركب الرياضي “لاسيغال”.

للإشارة فإن الشبيبة فازت وديا بتونس، على كل من شبيبة عمران ومستقبل بن سليمان التونسيان. على أن يواجه جمعية باريانة التونسي يوم الخميس المقبل الـ 31 أوت الجاري.

بينما يختتم الفريق ودياته بتونس بمواجهة كل من البنزرتي والنادي الإفريقي. يومي الـ 3 والـ 5 سبتمبر الداخل.