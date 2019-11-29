الكناس تدعو الجامعات للمشاركة في احتجاجات السبت ضد قرارات البرلمان الأوروبي

شجب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أي تدخل في شؤون الجزائر وسيادتها واستقلالها، مهما كان نوعه وشكله ومصدره.

ودعت الكناس كل فروعها عبر كل جامعات الوطن وعموم الاسرة الجامعية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المقررة غدا السبت بساحة عيسات ايدير بالعاصمة.

وستتخلل الوقفة مسيرة حاشدة تعبر عن غضب الشعب الجزائري والاسرة الجامعية وعن دعمها للوطن ولمؤسساته.

وقالت في بيان لها، اليوم الجمعة، إن أوروبا أظهرت مرة أخرى من خلال برلمانها، أنها لم تتخلص بعد من ذاكرتها وثقافتها الاستعمارية، والتي احتوت بها شعوب العالم الأخرى خاصة الافريقية منها، وفي مقدمتها الشعب الجزائري الذي تعرض لاستعمار فرنسي ظالم وغاشم طيلة 132 سنة، أباد أكثر من 10 مليون مواطن جزائري مسلم بشتى أنواع الابادة والتشريد والتهجير والتفقير ومسخ الهوية واللغة والدين، ونشر الامية والجهل، والحرمان من حق التعليم والعيش الكريم.

وعبرت نقابة الاساتذة عن إيمانها بالدفاع عن ثوابت وقيم وطننا ومكاسبه الديمقراطية التي حققها من خلال هبة الشعب ودعم مؤسسات الدولة الوطنية التي وقفت الى صف الشعب الجزائري.