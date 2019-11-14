الكناس يدعو الاسرة الجامعية لتجنيد للرئاسيات

وجه أعضاء مجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة إلى الأسرة الجامعية بكل أطيافها من اجل التجند للإنتخابات الرئاسية.

وأوضح بيان ذات المجلس أنه على الأسرة الجامعية ان تكون في الطليعة وتجنيد الشعب عبر كافة الوسائل الاعلامية لليوم الانتخابي.

كما اشار البيان أن الكناس كان منذ بداية الحراك مع الشعب بحكم المكانة التي يحضون بها أمام الشعب للذهاب إلى الغنتخابات والحل السلمي الحضاري.

وانهم كانوا دائما في الطليعة مستحبين لنداء الحوار مشاركين مؤطرين ما جعل منهم أحد اهم الركائر الهيئة المستقلة للإنتخابات يضيف البيان .

وإختتم البيان تحية شكر وعرفان للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي وقف مع الشعب منذ بداية الحراك دون سقوط اي ضحية أوقطرة دم.