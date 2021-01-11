الكناص يعلن عن إطلاق خدمة جديدة: دفع “المالادي” عن بعد

أدرج الصندوق الوطني للـتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء “الكناص”، خدمة رقمية جديدة تتعلق بإمكانية التصريح بالعطل المرضية عن بعد.

وحسب بيان للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “وكالة الجزائر”، فقد أطلق الصندوق حملة تحسيسية للتصريح بالعطل المرضية.

وأشارت الوكالة، إلى أن الصندوق أدرج خدمة رقمية جديدة تتعلق بإمكانية التصريح بالعطلة المرضية عبر الأنترنت.

وأضاف البيان، أنه يتم فقط تدوين المعلومات بهذا الفضاء ونسخ ورقمنة الشهادة المرضية، دون عناء التنقل إلى مراكز الدفع.

وأوضح البيان، أنه من أجل التقرب والتكفل بانشغالات المواطنين وتحسين الخدمة العمومية عبر فضاء الهناء عبر الرابط: http://elhanaa.cnas.dz

كما يمكن للمؤمن له إجتماعيا الإطلاع على خطوات التصريح بالعطلة المرضية عبر فضاء الهناء.

وأوضح البيان، أن المؤمن له اجتماعيا ملزم بإيداع العطلة المرضية في وقت لا يتعدى 48 ساعة.

كما يتوجب على المؤمن إجتماعيا تدوين عنوان مقره خلال العطلة المرضية من أجل تفادي أي مشكل مع إدارة الضمان الاجتماعي أثناء أداء مهامها.

كما قامت الوكالة بإطلاق حملة تحسيسية تنطلق من 10 الى 17 جانفي2021 من أجل تحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية بالرقمنة وطلب الوثائق عن بعد.