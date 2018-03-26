الكناص : 3650 حادث عمل ناتج عن حوادث المرور في 2017 

أحصى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 3650 حادث عمل ناتج عن حوادث المرور خلال سنة 2017.

وأيضا وفاة 150 شخص وعدد كبير من العمال المتضررين الذين يكلفون مبالغ تعويض كبيرة للصندوق.

وصرحت مديرة الوقاية بصندوق الضمان الاجتماعي فتيحة طياراليوم الاثنين في منتدى المجاهد تسجيل 3650 حادث عمل ناتج عن حوادث المرور.

حيث تسببت في هلاك 150 عاملا خلال سنة 2017 وكلفت الصندوق مبالغ “كبيرة”.

مؤكدة أن هذه الحوادث تكلف الصندوق مبالغ كبيرة،على اعتبارأن القانون يقضي بتعويض المتضررين من هذا النوع من الحوادث بقيمة35 يومامن العمل.

مضيفة، أن هذه التعويضات تتعلق بحوادث المرور التي تصيب العمال أثناء تأدية مهامهم سواء كانوا سائقين أو راجلين، مشيرة إلى أن السائقين هم الفئة الأكثر تضررا.

كما أن نسبة حوادث العمل المتعلقة بأمن الطرقات سنويا، شهدت إنخفاضا محسوسا خلال العام الماضي، الذي سجلت فيه مصالح الأمن 25.038 حادث مرور جسماني.