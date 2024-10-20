الكوبي لويس دياز: “منبهر بالعمل الذي قامت به اللجنة الأولمبية الجزائرية لتحقيق النجاحات”

أشاد الكوبي بيدرو لويس دياز، مدرب الملاكمة البطلة الأولمبية، ايمان خليف، بالإمكانيات الكبيرة التي سخرتها اللجنة الأولمبية الجزائرية، من أجل تحقيق النجاحات في دورة باريس الأخيرة.

وقال لويس دياز، في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الأحد. رفقة البطلة إيمان خليف، تحت عنوان “قصة نجاح”: “أنا منبهر باللجنة الأولمبية الجزائرية. وكل العمل الذي قامت به لتحقيق النجاحات”.

وواصل ذات المتحدث:” أشكر كل من كان خلف ايمان لتحقيق النجاح. كما أشكر صديقي محمد شعوة، على وقوفه مع ايمان، الآن هي بطلة أولمبية”.

مضيفا: “تشرفت بالعمل مع إيمان خليف. وكل ما عاشته هذه البطلة في باريس (يقصد الحملة الإعلامية الشنعاء)، حفزها من أجل تحقيق نتائج قوية والتتويج بالذهبية”.