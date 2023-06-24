الكوكي:”لازلت مدربا لشباب بلوزداد ومشوارنا في البطولة هذا الموسم تاريخي”

قال مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، اليوم السبت، أنه لايزال مدرب الفريق، بعد إجتماعه الأخير مع الرئيس مهدي رابحي، رغم خسارة نهائي كأس الجمهورية ضد أولمبي الشلف، الخميس المنصرم.

وصرح الكوكي للتلفيزيون العمومي:”إجتمعت مع الإدارة، وإتفقنا لفظيا على مواصلة مهامي على رأس العارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد، خاصة وأنه هناك عقد ببنود يربطنا”.

وأضاف الكوكي:”مشوارنا هذا الموسم في البطولة المحترفة تاريخي، فقد تصدرنا البطولة منذ بداية الموسم، ونبتعد عن أقرب ملاحق الوصيف بفارق 8 نقاط”.

وتابع نبيل الكوكي حديثه:”لا أعلم سبب هذه الحملة التي تم شنها ضدي والشتم الذي أتعرض له، رغم أننا نحقق الفوز في لقاء بعد لقاء”.