الكوكي يوّضح حول قضية مقاطعته لمراسم تسلم ميداليات الكأس

دافع مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن نفسه من الانتقادات التي لاحقته، بخصوص قضية مقاطعته لـ “مراسم تسلم ميداليات” كأس الجمهورية.

وقال الكوكي عن كل ما أثير حول هذه القضية: “لا أخلاقي ولا تربيتي ولا مرة في تاريخي قمت بلقطة سيئة اتجاه مسؤول.. بالعكس أحترم كل السلطات”.

وعن سبب غيابه عن مراسم تسلم الميدالية الخاصة به. أوضح الكوكي: “قانون الفاف مثل قانون الفيفا، حينما تكون معاقب لا يمكن الصعود إلى حفل تسليم الميداليات”.

وأضاف التقني التونسي، في تصريح مسجل خص به التلفزيون العمومي: “مساعدي نادر لهبيري، أبلغ السكرتير الخاص بالشباب بأنه سيناديني لكن السكريتر قال إننا لا نملك الحق في ذلك”.

كما أبرز الكوكي، بأنه كان في تلك اللحظة بغرفة تغيير الملابس. وبعد نهاية الحفل خرج وأدلى بتصريحات إعلامية بشكل عادي، وختم: “البعض يبحث عن صنع الحدث.. ولكن لم يحدث شيئا”.

وللإشارة فإن الكوكي، تخلّف عن تسلم الميدالية الفضية، وهو الذي تعرض للطرد من طرف الحكم لحلو بن براهم، بعد تلقيه انذارين في النهائي، الذي سقط فيه الشباب بثنائية لهدف على يد أولمبي الشلف أول أمس.