الكوكي يرسّم التحاقه بوفاق سطيف إلى صيف 2027

قدّمت إدارة وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، مدربها الجديد، نبيل الكوكي، بعد توقيعه رسميا على عقده مع الفريق.

وكانت إدارة الوفاق قد أعلنت في وقت سابق، عن تعيين التقني التونسي. على رأس العارضة الفنية للفريق، خلفا لرضا بن دريس.

وكشف النادي السطايفي، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن الكوكي، وقع رسميا على عقد مع الفريق يمتد موسمين ونصف.

للإشارة فإن التونسي، نبيل الكوكي، سبق له تدريب الوفاق بين سنتي 2019 و2022، إلى جانب خوضه تجربة أخرى في الجزائر مع شباب بلوزداد موسم 2022-2023.

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