الكونغو: تسجيل 92 زلزالا خلال 24 ساعة خلفها بركان نيراجونجو

سجلت الكونغو 92 زلزالًا في الـ 24 ساعة الماضية، حول بركان جبل نيراجونجو. الذي ثار ليبلغ ارتفاعه 11500 قدم لأول مرة. أول أمس السبت.

وحسب ما تداولته وسائل إعلامية، فقد أسفر البركان عن مقتل 31 شخصا، وبعدها شهدت المنطقة سلسلة من الزلازل والهزات. شعر البعض بها على مسافة بعيدة مثل العاصمة الرواندية كيغالي.

وقال حاكم منطقة شمال كيفو كونستانت نديما “وقع 92 زلزالًا وهزة في الساعات الــ 24 الماضية. شعر البشر بــ4 فقط. ولم تلتقط البقية إلا بالأدوات”.

وكان قد تم إجلاء حوالي 400 ألف شخص من المناطق الحمراء في مدينة جوما والمناطق المحيطة بها. والتي تقع على حافة بحيرة كيفو على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية مع رواندا.