الكونغو تندد بعنصرية الركراكي و”الكاف” تفتح تحقيقا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” فتح تحقيق ضد كل من الاتحاد الممغربي ونظيره الكونغولي، بسبب الاشتباكات التي نشبت بين لاعبي المنتخبان عقب مباراة أول أمس.

واندلعت اشتباكات بين لاعبي منتخبي المغرب والكونغو، بعد نهاية اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 2 من دور مجموعات “كان” كوت ديفوار، بنتيجة 1-1.

وعلى ضوء تلك الأحداث المؤسفة التي انتهت عليها المباراة، أعلنت “الكاف” في موقعها الالكتروني، أمس الاثنين، فتح تحقيق لمعرفة أسباب الشجار الذي أعقب المواجهة.

وأوضحت الهيئة الإفريقية في ذات البيان، بأنها لن تدلي بأي تعليق آخر بخصوص هذه القضية. إلى حين الانتهاء من التحقيق الذي فتحته ضد المغرب والكونغو.

وكانت اتحادية الكونغو، قد نددت في بيان رسمي أمس الاثنين. بالاعتداءات العنصرية التي تعرض لها قائد منتخبها، شانسيل مبيمبا، من قبل لاعبي ومدرب المنتخب المغربي الركراكي.

وطالبت الاتحادية الكونغولية من الـ “كاف” بإتخاذ إجراءات عقابية تجاه مثل هذه التصرفات العنصرية التي تعتبر دخيلة على كرة القدم.

في حين أن اللاعب الكونغولي، شانسيل مبيمبا، كان بدوره قد أكد في تصريحات عقب المباراة. بأنه قد تعرض للشتم بألفاظ عنصرية من المدرب المغربي.

وقال مبيمبا: ” لست بحاجة لكثرة الحديث والعدالة الإلاهية هي الأهم. أنا لست مثاليا، ولكن في الملعب أحترم الجميع وهذا الاحترام أمر متبادل”.

وختم لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي: “أحترم الركراكي لكونه رجل كبير ولكن الفيديو الذي ظهر على التلفاز كان مقتطعا. سألتزم الصمت لأنه الخيار الأفضل، وهذه الكلمة ما كانت يجب أن تخرج من فمه”.