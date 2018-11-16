الكويت تقدم دعما للأونروا يفوق 40 مليون دولار  

منحت الكويت أمس الخميس، مبلغا ماليا قدره 42 مليون دولار لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”الأونروا”.

وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، بعد إجتماعه مع “بيتر مولريان” مدير مكتب الوكالة في نيويورك.

أن هذه المساهمة تؤكد حرص بلاده المستمر تجاه دعم عمل “الأونروا” وبرامجها التعليمية والصحية والإغاثية.

لأكثر من خمسة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عمل الوكالة، خاصة في ظروف العجز المالي الراهن الذي تواجهه الوكالة.

وأضاف أنه بهذه المساهمة الجديدة يصبح إجمالي ما ساهمت به الكويت للوكالة لعام 2018 هو 50 مليون دولار أمريكي.

وجدد العتيبي دعم بلاده الراسخ والثابت للقضية الفلسطينية، وتضامنها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة.

يذكر أن مؤتمر نيويورك خرج بتبرعات إضافية قيمتها 122مليون دولار لدعم الأونروا، ساهم في تخفيض عجزها المالي إلى 64 مليون دولار.