الكيان الصهيوني تحت الصدمة: عدد القتلى لا يمكن استيعابه

كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الإثنين، أن الكيان الصهيوني تحت الصدمة بعد معركة الطوفان التي شنها أبناء فلسطين ضد هذا العدو الغاشم.

وقال الكيان الصهيوني “عدد القتلى الإسرائيليين لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه. تقديرات بارتفاع عدد القتلى إلى 1000 والأسرى إلى 150”.

وقصفت صبيحة اليوم الفصائل الفلسطينية في غزة إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى وصلت حد تل أبيب و القدس. ردا على القصف الإسرائيلي للقطاع. كما تم إعلان حالة الطوارئ في القدس ومنطقتي غوش دان وشارون

وقال وزير جيش الاحتلال الصهيوني يؤاف غالانت “أمرت بفرض حصار كامل على غزة.. بلا كهرباء ولا غذاء ولا وقود”.