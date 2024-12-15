الكيان الصهيوني يحتل 3 قرى جديدة بسوريا

قامت قوات الاحتلال الصهيوني، باحتلال 3 قرى جديدة مع استمرار توغلها جنوبي سوريا إثر الإطاحة بنظام الأسد.

وحسب وكالة الأناضول، احتل الكيان قرية جملة بمحافظة درعا وقريتي “مزرعة بيت جن” و”مغر المير” التابعتين لمحافظة ريف دمشق.

وكثفت قوات الكيان الصهيوني في الأيام الأخيرة هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من سوريا. مستغلة إطاحة الفصائل السورية بنظام الأسد.

كما أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار الجيش الصهيوني في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967.

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