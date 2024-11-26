الكيان الصهيوني يوافق على اتفاق وقف النار في لبنان

وافق مجلس وزراء الكيان الصهيوني، اليوم الثلاثاء، على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، فإنه من المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ غداً الأربعاء.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، فإن الكيان الصهيوني سيشرع في سحب قواته بشكل تدريجي من جنوب “الخط الأزرق” في لبنان خلال مدة تصل إلى 60 يوما.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت القناة 12 الصهيونية أن الطاقم الوزاري الأمني المصغر يصدّق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وقالت الهيئة الصهيونية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عند الساعة العاشرة هذه الليلة عن وقف إطلاق النار في لبنان.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن وقفا لإطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله في لبنان “بات قريبا”.