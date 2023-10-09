الكيان الصهيوني يُعلن حصارا تاما على غزة

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بفرض حصار كامل على قطاع غزة. بعد يومين من شن حركة حماس هجوما مباغتا من القطاع.

وقال يوآف غالانت إن الحصار الجديد سيكون تاما “لا كهرباء. لا ماء. لا وقود”. وجاء قرار وزير الدفاع الإسرائيلي عقبة جلسة تقييم في قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش بمنطقة بئر السبع. وأشار إلى أنه “كل شيء سيكون مغلقا”.

كما وصف غالانت الفلسطينيين بأنهم “وحوش بشرية ونتصرف بناءً على ذلك”.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن بعد ساعات من إندلاع الحرب أنه أمر عمليا بالتوقف عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وأغلقت المعابر على الحدود بين إسرائيل وغزة بعد أن شنت حركة حماس هجوما مباغتا وغير مسبوق على الدولة العبرية انطلاقا من القطاع، أوقعت مئات القتلى الإسرائيليين. وتمر من خلال هذه المعابر المواد الأساسية لسكان القطاع الذين يبلغ عددهم زهاء مليونين.