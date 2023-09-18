اللاعبات المحترفات يلتحقن اليوم بسيدات الخضر في أوغندا

حل وفد المنتخب الوطني للسيدات، أمس الأحد، بمدينة إنتيبي الأوغندية، تحسبا لمواجهة المنتخب المحلي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، المقررة بالمغرب.

وكشف “الفاف” اليوم الاثنين، عبر موقعها الالكتروني، بأن وفد سيدات الخضر، بقيادة رئيس البعثة زهير جلول، وصل إلى أوغندا بعد رحلة استمرت لـ 9 ساعات.

مبرزة بأن مسؤولي السفارة الجزائرية بأوغندا، كانوا في استقبال بعثة المنتخب الوطني، التي ستلاقي أوغندا بعد غد الأربعاء بداية من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت الجزائر).

كما أوضحت بأن الناخب الوطني، فريد بن ستي، برمجة حصة استرجاع للاعبات، في مقر إقامة المنتخب الوطني، من أجل التخلص من إرهاق السفر.

مذكرة في الأخير، بأن اللاعبات المحترفات، سيصلن مساء اليوم الاثنين، إلى مقر إقامة المنتخب الوطني النسوي.