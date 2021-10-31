اللاعبون المدينون يجتمعون برئيس الفاف ويصرون على نيل مستحقاتهم العالقة

نظم لاعبوا البطولة الوطنية، وقفة احتجاجية أمام مقر الفاف، لمطالبة رئيس الفاف شرف الدين عمارة، بإنصافهم في نيل مستحقاتهم المالية العالقة.

وحظي اللاعبون المدينون، بفرصة لقاء رئيس الفاف شرف الدين عمارة، الذي استمع لانشغالاتهم، ومطالبهم.

وصرح اللاعب توفيق بوحافر، في هذا الخصوص: “اجتمع ممثلون عنا، مع رئيس الفاف، الذي أبان نيته الحسن في حل المشكل”.

وفي ذات السياق، أوضح اللاعب سفيان بوطبة: “قرار 30% لا يناسبنا، نحن نتبع الطرق القانونية، لكن الإتحادية لم تطبق القانون”.

وأردف بوطبة: “الفاف قالت بأنها سعت لمراعات الوضعية التي تعيشها مختلف الأندية. ومن المستحيل تلبية مطالب اللاعبين المديونين”.

كما أكد سفيان بوطبة: “طالبنا رئيس الفاف، باصدار قرار رسمي، يضمن حصول اللاعبين لمستحقاتهم المالية في الميركاتو الشتوي المقبل”.

ومن جهته، صرح اللاعب عنتر بوشريط، في ذات الخصوص: “لم نقتع بتصريحات رئيس الفاف، ونحن نطالب بشيء رسمي”.

وأضاف بوشريط: “نريد الحصول على قرار كتابي، يضمن حقوق كل اللاعبين، وإذا لم نتلقى رد بالايجاب، سنتخذ الإجراءات اللازمة مع محامي مختص”.