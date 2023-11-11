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الرياضة

اللجنة الأولمبية الجزائرية تهنئ أمينة بلقاضي

بقلم محمد لمين صحراوي
اللجنة الأولمبية الجزائرية تهنئ أمينة بلقاضي
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هنّأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، بطلة الجيدو الجزائري، أمينة بلقاضي، على حصدها “برونزية” بطولة أوقيانوسيا “بيرث” 2023.

وكانت أمينة بلقاضي، قد توّجت أمس الجمعة، بالميدالية البرونزية، في وزن أقل من 63 كلغ، عقب الإطاحة بنظيرتها الاسبانية كريستينا كابا بيريز.

وبعثت اللجنة الأولمبية بتهانيها لبطل الجيدو الجزائري. التي واصلت التقدم في ترتيب التأهل الأولمبي، متمنية لأمينة بلقاضي، حظا موفقا في “ڨراند سلام” طوكيو وطريقها نحو باريس2024.

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