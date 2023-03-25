اللجنة الأولمبية تتكفل بالمرافقة الطبية لـ”إيمان خليف”

أعلنت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية اليوم السبت، عن دعمها المطلق للبطلة الجزائرية، الملاكمة إيمان خليف، من أجل العلاج والتعافي.

وجاءت خرجة اللجنة الأولمبية، بعد قرار اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الدولي للملاكمة “IBA” بمنع إيمان خليف. من تنشيط نهائي وزن أقل من 66 كلغ. الذي كان مقررا غدا الأحد أمام منافستها الصينية ليو يانغ. لأسباب صحية.

وأكدت ذات الهيئة الرياضية، في بيان لها اليوم السبت، بأنها: “ستتكفل بالمرافقة الطبية للبطلة إيمان خليف، ودعمها في تحضيراتها، استعدادا للدورة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقررة بالعاصمة السنغالية داكار، شهر أوت 2023.”