اللجنة الجزائرية-الفرنسية تتفق على معالجة جميع قضايا الفترة الاستعمارية وحرب التحرير

عقدت اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة يوم امس اجتماعها الاول عن طريق التقنية عن بعد.

وقدم خلالها الجانب الجزائري ورقة عمل وفق المبادىء الاساسية الواردة في بيان الجزائر الموقع بتاريخ 27 أوت 2022. بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و نظيره الفرنسي إيمانوال ماكرون. و كذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المنعقدة بالجزائر يومي 9 و 10 اكتوبر 2022.

و تم خلال اللقاء الاتفاق على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير المجيدة.

كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والاتصالات من أجل وضع برنامج عمل مستقبلي. مع تحديد الاجتماعات القادمة للجنة المشتركة.