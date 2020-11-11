اللجنة العلمية: هذه أسباب ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر خلال اليومين الأخيرين، أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد.

وحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية، عن أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي كوفيد19، فإن السبب وراء هذا الإرتفاع، هو عدم احترام المواطنين لشروط التباعد الاجتماعي.

بالإضافة إلى عدم الالتزام بإجراءات الوقاية كارتداء الكمامة، إلى جانب عدم التبليغ عن الاصابات.

ويرى عضو اللجنة العلمية رياض مهياوي، أن سبب ارتفاع عدد الاصابات بشكل ملحوظ يعود إلى التجمعات بشكل عام، والتجمعات العائلية بشكل خاص.

كما يشكل اخفاء الإصابة وعدم التبليغ عنها أحد الأسباب المباشرة التي ساهمت في ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس، بحسب عضو اللجنة العلمية بقاط بركاني.

وأكد بركاني، أن هذا السلوك من شأنه يشكل خطر على عائلة المريض وزملائه.