اللجنة الوزارية للفتوى: إرتداء الكمامة من الواجبات الشرعية

أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأحد، بيانا حول الوضعية الوبائية في البلاد.

وأكدت اللجنة الوزراية للفتوى، بخصوص العودة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، فإن الاحتياط والأخذ بكل أسباب الوقاية التي بينها المختصون، ومنها استعمال القناع الواقي، من الواجبات الشرعية، وذلك للوقاية من العدوى.

كما يلزم شرعا الأخذ بالإجراءات الاحترازية المتخذة والمتعلقة بالفضاءات العمومية، ولا يجوز الاستهانة بهذه التدابير، ويجب تذكير المصلين بمواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، يضيف البيان.

أما بخصوص أجواء المناسبات العائلية لا سيما في العطلة الصيفية، فقد دعت لجنة الفتوى إلى تجسيد شعار «من أجل عطلة صيفية بلا عذوى»، مذكرةً بضرورة الحرص على قواعد التباعد الاجتماعي، وتفادي التجمعات، والزيارات العائلية خاصة بمناسبة نجاحات أبنائنا وبناتنا. وكذا في المناسبات الأليمة وزيارة المقابر، واجتناب المصافحة والتقبيل، والاكتفاء بالسلام والإشارة.

وفي ختام البيان، أشارت لجنة الفتوى إلى أن الوطن يعيش حالة استثنائية صعبة، تقتضي من الجميع التجند التام والمرابطة على ثغر الأمين الصحي للوطن، والتعاون في سياق المنظومة الوطنية والعالمية المواجهة هذه الجائحة التي طال أمدها.