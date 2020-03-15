اللجنة الوزارية للفتوى: ارتياد الأماكن العامة والمساجد للمصابين بكورونا حرام

أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بيانا في ختام اجتماعها اليوم.

وقالت اللجنة انه يلزم شرعا الأخذ بالإجراءات الاحترازية المتخذة بارتياد الأماكن العمومية.

كما ينبغي تجنب التنقلات والأسفار غير الضرورية، كما ينبغي على المصابين بالفيروس تجنب الاختلاط بالآخرين ومن الأحسن أن يتصل بالمصالح الصحية فورا.

وقال البيان ان ارتياد الأماكن العامة والمساجد بالنسبة للمصابين بكورونا حرام، ويُحرم على من ظهرت عليه أعراض الأنفلونزا ونزلات البرد دخول المساجد

منع الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى من دخول المساجد للجمعة وصلاة الجماعة و غلق مصليات النساء والمكتبات المسجدية.

ولا حرج شرعا على الأصحاء أن يصلوا في منازلهم مع أفراد الأسرة ، واعطت اللجنة تعليمات للأئمة لتخفيف الصلوات والشروع فيها بعد الآذان مباشرة وبتخفيف الجمعة حيث لا تتجاوز الخطبة والصلاة 10 دقائق.

كما اعطت تعليمات للأئمة بغلق المساجد مباشرة بعد الفراغ من الصلوات، ووقف جميع نشاطات مثل درس الجمعة والدروس الأسبوعية والحلقات التعليمية و منع إحضار الأطعمة والأواني كصدقة للمساجد

ودعت اللجنة الوزارة للفتوى المواطنين إلى التبرع بوسائل النظافة والتعقيم الصحي للمساجد وتجنب الصلوات بالفضاءات العامة مثل محطات المسافرين والمساحات التجارية كما طالبت بتفادي الملاعب والمساحات التجارية والفضائات العمومية ملزم شرعا.