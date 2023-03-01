اللحوم.. إحصاء 5252 تاجر جملة و39691 تاجر تجزئة

قال وزير التجارة، كمال رزيق، إنه تم إحصاء 5252 تاجر جملة و39691 تاجر تجزئة موزعين وطنيا في شعبة اللحوم.

كما أوضح، وزير التجارة، أن القطاع سجل بعنوان سنة 2022 جلب أكثر من 145.000 رأس من الماشية الحية. من أغنام وأبقار وماعز وإبل. وهذا في اطار تجارة المقايضة الحدودية التي من شانها تدعيم تموين الولايات الشمالية باللحوم.

وفي سياق مغاير، تطرق رزيق بالمناسبة إلى التموين بمادة الحليب وإلى سياسة تطوير شعبة الحليب. مذكرا بجملة التدابير المتخذة في هذا المجال، ومنها إعداد وتحيين بطاقية وطنية للملبنات المتعاقدة مع الديوان الوطني للحليب. حيث تم إحصاء 2267 موزع معتمد و39674 تاجر تجزئة. وكذا تحديد قائمة الملبنات غير المتعاقدة مع الديوان. والتي تنتج الحليب الطازج أو مشتقات الحليب أو غيرها، و البالغ عددها 118 ملبنة على مستوى الوطن.

كما تم منع بيع الحليب المدعم من طرف المتعاملين الاقتصاديين ومنع إدراجه في عملية التموين. في اطار الصفقات العمومية وتوسيع مجال توزيع الحليب ليشمل فضاءات التوزيع الكبرى الناشطة.

وفي ظل الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة حول اللحوم البيضاء والحمراء، تعرف أسعار الكيلوغرام الواحد من هذه المادة ارتفاعا. حيث شهدت خلال أسابيع القليلة الأخيرة، أسعار اللحوم الحمراء ارتفاع بـ200 دينار، والبيضاء بـ90 دينار للكيلوغرام الواحد.

كما توقع من جهتهم، البائعون ارتفاع أسعار اللحوم خلال شهر رمضان كريم، عكس ما تم الإعلان عنه من قبل القطاعات المعنية. التي أكدت تسقيف الأسعار بـ1200 دينار للكيلوغرام الواحد بالنسبة للحوم الحمراء، و350 دينار للبيضاء.

فمن جانبه، قال أحد الباعة للنهار، إن “إذا بقي لحم الخروف “الغنمي” في منحنى تصاعدي، سيصل خلال رمضان 3000 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد”. مشيرا إلى أن خلال الأيام الأخيرة شهدت سعر اللحوم ارتفاع بـ200 دينار جزائري.