اللحوم الحمراء بـ 1200 دينار والبيضاء بـ 350 دينار بداية من هذا التاريخ

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الثلاثاء أنه سيتم توفير اللحوم الحمراء. بداية من الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل عبر السوق الوطنية. بسعر قنن بـ 1200 دج للكيلوغرام الواحد.

وأردف في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية المسيلة أنه فيما يتعلق باللحوم البيضاء. فقد تم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع مؤسسة تابعة للقطاع ممثلة في الديوان الوطني لتغذية الانعام أوناب. من أجل توفيرها بسعر 350 دج للكيلوغرام الواحد مع فتح 400 نقطة بيع عبر الوطن.

وأكد الوزير أنه سيتم تخصيص نقاط بيع اللحوم على مستوى جميع بلديات الوطن. كما سيتم الرفع من كمية إنتاج الحليب لتحقيق أريحية في هذا الجانب.

وأشارإلى وفرة الخضر والفواكه رغم ارتفاع أسعار بعض المنتجات الموسمية بالنسبة للفواكه وغير الموسمية بالنسبة للخضروات.

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