«اللهفة» و«العولة» تشعلان النار في أسعار الخضر

النهار تدخل أسواق الخضر والفواكه أياما قبل عيد الأضحى

البطاطا بـ80 دينارا.. اللفت بـ 280 دينار والليمون بـ400 دينار

على بعد أيام من عيد الأضحى المبارك، ارتفعت أسعار الخضر والفواكه عما كانت عليه سابقا، حيث أرجعت الجهات الرسمية سبب هذه الزيادة إلى زيادة الطلب في هذه الفترة.

وصلت أسعار بعض الخضر والفواكه، على غرار اللفت والليمون، إلى أعلى مستوياتها في الفترة الحالية التي تسبق عيد الأضحى المبارك، أين وصل سعر اللفت إلى 280 دينار، فيما وصل سعر الليمون إلى 400 دينار وتفاوتت أسعار بعض الخضر الأخرى.

وقد اشتكى عدد كبير من المواطنين هذه الأسعار، خاصة وأنهم بين نار أضاحي العيد وواجب اقتناء الخضر، خاصة وأن العيد يأتي خلال العطلة الأسبوعية وكذا تحضيرات الدخول المدرسي الذي لم يبقى عليه إلا 20 يوما.

وفي هذا الصدد، زارت «النهار» عددا من أسواق العاصمة، على غرار سوق عين البنيان وسوق بئر خادم، أين لاحظت تفاوتا في الأسعار بين السوقين، حيث أن البطاطا تباع بسعر 80 دينارا في عين البنيان بينما يقل يعرها بـ20 دينارا في بئر خادم لتصل حتى 60 دينارا.

أما سعر الكوسة فوصل سعرها إلى 70 دينارا والفلفل الحلو بـ150 دينار وسعر الجزر بـ50 دينارا، أما سعر الخس فوصل إلى 90 دينارا والبصل 35 دينارا.

وتزداد الأسعار حسب المنطقة، حيث أن الأسعار في الأسواق المنظمة ليس نفسها في الأسواق غير المنظمة.

هذا، وأرجعت وزارة التجارة ممثلة في مديرية التجارة لولاية الجزائر سبب الارتفاع وتفاوت الأسعار إلى الطلب، إضافة إلى قيام العديد من العائلات الجزائرية باقتناء أكبر عدد ممكن من الخضر لتخزينها أو ما يصطلح عاميا «العولة»، وهي العادة التي مازالت تميز جل العائلات الجزائرية.

كما أرجعت السبب إلى «اللهفة» والاقتناء غير العقلاني، وهذا الأمر يؤدي بأشباه التجار لاستغلال الفرصة لزيادة الأسعار بشكل عام.