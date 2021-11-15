اللواء حسنات يشرف على افتتاح الدورة التكوينية الـ12 لكلية “5+5 دفاع”

اشرف رئيس دائرة الإستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء حسنات بلقاسم، اليوم الإثنين، على مراسم افتتاح المقياس الأول للمستوى العالي للدورة التكوينية الـ12 لكلية “5+5 دفاع”.

والتي تحتضنها الجزائر يومي الـ 15 و16 نوفمبر، بالنادي الوطني للجيش، وتأتي بعنوان “مسألة الأمن السيبراني ضمن الفضاء 5+5″، حيث تنظمه دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

وأكد اللواء حسنات بلقاسم، في كلمته الإفتتاحية أن تنظيم هذا المقياس يكتسي أهمية بالغة لاسيما مع التصاعد المتزايد الذي تشهده اليوم وتيــرة الهجمات السيبرانية من جهة.

ولما تتّسم به من تطور سريع وصعوبة معرفة الجهات التي تقف ورائها من جهة أخرى.

ممّا يشكل تحديا معتبرا للقوات المسلحة يتعين مواجهته، من أجل ضمان حماية وتأمين الأنظمة العملياتية ضد مختلف التهديدات والمخاطر السيبرانية التي يشهدها العالم.

وعرفت هذه الدورة مشاركة ضباط ألوية وعمداء وإطارات من الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى مختصين خبراء وباحثين جامعيين.

وينشط هذه الدورة التكوينية التي تجري أشغالها بالجزائر على شكل محاضرات ينشطها عدد من الإطارات العسكريين والمدنيين الجزائريين، مختصين في الأمن والدفاع السيبراني.

وتجمع ممثلي البلدان الأعضاء في مبادرة “5+5 دفاع”، أين ستسلط الضوء على مواضيع تقنية وعملياتية.

وذلك على غرار آليات التعاون والتنسيق بين دول المنطقة من أجل تكفل مشترك بتحديات الأمن السيبراني.

وتحديات التجسيد الفعلي لهيكل قانوني متناسق ومتكيف مع مجال الأمن السيبراني. كما ستكون فرصة لإبراز القدرات والخبرات العملياتية للجزائر.

وتعزيز تبادل المعارف وتقاسم الخبرات في المجال السيبراني بين جيوش الدول الأعضاء.