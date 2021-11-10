تنصيب اللواء بلقاسم حسنات رئيسا لدائرة الإستعمال والتحضير

بالإضافة إلى ذلك، تضمن ذات المرسوم الموقع في 26 مارس 2020, إنهاء مهام رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. ابتداء من 25 مارس 2020, اللواء محمد بشار.

وتم تعيين اللواء محمد قايدي في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي صادر في نفس التاريخ.

ويتمثل دور دائرة الاستعمال والتحضير، في الإشراف على التنسيق والتحضير في أدقّ تفاصيل تحرّك كل القوّات البرّية الجوّية والبحرية.

يذكر أن الرئيس تبون قام شهر أوت الماضي بإجراء حركة في السلك العسكري، مسّت بعض قيادات القوات العسكرية للجيش الشعبي الوطني بمختلف النواحي العسكرية.

وأنهى الرئيس بمقتضى مرسوم رئاسي، نُشر في الجريدة الرسمية، مهام اللواء محمد بوزوين بصفته رئيسا لأركان القوات الجوية.

وعيّن الرئيس تبون، اللواء أحمد سالمي رئيسا جديدا لأركان القوات الجوية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنهاء مهام اللواء عمار زغيمي، بصفته قائدا لأركان الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي، وتعيين العميد سماعين شوابنة خلفا له.

كما أنهى رئيس الجمهورية، مهام اللواء عبد الحكيم مرغني، كنائب لقائد الناحية العسكرية الخامسة، وعين اللواء جعفر أوكيد خلفا له.

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