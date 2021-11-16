اللواء زروق يشرف على تدشين عدة مرافق اجتماعية

أشرف مدير المصلحة الإجتماعية لوزارة الدفاع الوطني اللواء زروق دحماني، أمس الإثنين واليوم، على تدشين عدة مرافق اجتماعية بإقليم الناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فلقد تم تدشين مراكز طبية اجتماعية وروضات للأطفال، بكل من البليدة الشلف، تنس، تيزي وزو، حمادي ببومرداس.

أين تتوفر هذه الهياكل على كافة الموارد البشرية و المادية التي ستسمح بضمان الخدمات الطبية الضرورية وكذا التكفل البيداغوجي بأبناء المستخدمين من مختلف الفئات.