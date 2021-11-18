اللواء سالمي يشرف على مراسم إنتساب الطلبة الضباط العاملين بأكاديمية شرشال

أشرف قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين” اللواء سالمي باشا،اليوم الخميس، على مراسم حفل انتساب الدفعة الـ15 من الطلبة الضباط العاملين من التكوين العسكري المشترك القاعدي.

وذلك بحضور ممثلين عن مختلف قيادات القوات وهياكل وزارة الدفاع الوطني، وكذا إطارات وأساتذة الأكاديمية.

وبعد مراسم الاستقبال بالمدرسة الملحقة “الشهيد عبان رمضان”، قام قائد الأكاديمية بتفتيش المربعات بساحة العلم.

ليلقي بعدها كلمة نوه من خلالها بمكانة هذا الحدث البارز الذي يحمل في طياته أسمى معاني النبل والشرف للانتماء لهذه الأكاديمية.

كما حث الطلبة على ضرورة المتابعة الجدية للدراسة والانضباط وكذا التحلي بالأخلاق الحميدة والتصرفات المثالية.

وفي الأخير قام قائد الأكاديمية بتقليد الشارات للطلبة الإطارات.

ليتابع بعدها استعراضا عسكريا وكذا مختلف العروض الرياضية والتمارين العسكرية في الكوكسول.