اللواء سيدان يشرف على تسمية مقر القطاع العسكري بالبليدة باسم الشهيد “حفصة يحي”

أشرف اليوم اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى، على مراسم تسمية مقر القطاع العسكري بالبليدة باسم الشهيد حفصة يحي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد تم بالمناسبة تكريم عائلته.

واضاف البيان، أن الشهيد حفصة يحي ولد في 03 ماي 1931 بالشفة ولاية البليدة، إبن علي وخديجة حفصة، عاش وترعرع في عائلة محافظة.

عند إندلاع الثورة التحريرية، إنخرط الشهيد حفصة يحي في جبهة التحرير الوطني كمناضل عام 1955 ناحية سيدي الفضيل، حيث كلف بجمع الإشتراكات والتموين والإتصال، ليلتحق بعدها خلال شهر فيفري 1956 بصفوف جيش التحرير الوطني كجندي، حيث شارك في عدة كمائن ومعارك وعمليات فدائية.

وسقط الشهيد حفصة يحي في ميدان الشرف بناحية تابلاط، في إشتباك عنيف مع قوات العدو الفرنسي نهاية عام 1959، خلال قيامه بمهمة جلب السلاح من الحدود الشرقية مع مجموعة من المجاهدين.