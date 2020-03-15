اللواء شنڨريحة يترأس الاجتماع السنوي لإطارات منظومة التكوين بالجيش

ترأس اللّواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اليوم الأحد، اجتماعا للإطارات المكلفين بالتكوين على مستوى الجيش.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم هذا الإجتماع، في بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بالرويبة بالناحية العسكرية الأولى.

وحضر هذا الاجتماع كل من قائد الناحية العسكرية الأولى، ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، ورؤساء أركان القوات.3

بالإضافة إلى قادة مؤسسات التكوين العسكرية والمكلفين بالتكوين على مستوى القوات والمديريات والمصالح المركزية.

وبعد مراسم الاستقبال، وقف اللّواء، وقفة ترحم على روح الشهيد “باجي مختار” الذي تحمل المدرسة إسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.