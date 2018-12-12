اللواء عبد الحميد غريس يشارك اجتماع وزراء دفاع دول “5+5 دفاع” بروما

شارك اللواء عبد الحميد غريس الأمين العام لوزارة الدفاع بروما في أشغال الاجتماع الـ 14 لوزراء دفاع الدول “5+5 دفاع” لسنة 2018.

ممثلا للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

هذه المبادرة التي انطلقت اليوم بروما في إيطاليا التي تولت الرئاسة الدورية للمبادرة خلال سنة 2018.

الاجتماع، الذي جمع وزراء دفاع وممثلي الدول الجزائر وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس.

سمح بالتطرق إلى الرهانات الإقليمية والتحديات المشتركة للدول العشر.

بالإضافة إلى مناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتكريس التشاور والحوار بين البلدان الأعضاء بغية ضمان الترقية المثلى للتعاون الإقليمي.

وصادق وزراء وممثلي بلدان المبادرة على حصيلة النشاطات المنفذة خلال السنة الجارية واتفقوا على مخطط عمل للسنة المقبلة، لتتوج الأعمال بإصدار إعلان مشترك.