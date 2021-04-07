اللواء عثامنية في زيارة عمل وتفتيش إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال

قام قائد القوات البرية اللواء عمار عثامنية، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين.

أين إستقبل من طرف قائد الأكاديمية، واستهل زيارته بمتابعة عرض عن الأكاديمية تمحور حول التكوين الجامعي وبرنامج تسيير الطلبة وتطبيق المتابعة البيداغوجية،

ليتوجه بعدها إلى مدرج الرائد الراحل بودماغ مسعود أين ألقى كلمة توجيهية مع إطارات الأكاديمية،

ليطوف بعدها على مختلف المخابر العلمية البيداغوجية وقاعات التعليم المدعم بالحاسوب،

وشملت الزيارة ايضا مرافق الإيواء وكذا مجمع الإطعام والترفيه. كما تفقد مدرسة الملحقة الشهيد عبان رمضان.

وفي الأخير قام بالإمضاء على السجل الذهبي للأكاديمية.