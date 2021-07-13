اللواء عجرود يشرف على تمرين بياني حول التدخل في حالة وقوع “فيضانات” في تمنراست

أشرف اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة اليوم، على تنفيذ تمرين بياني للتدخل في حالة وقوع كارثة طبيعية “فيضانات” بواد تيت بالقطاع العسكري تمنراست/ن.ع6.

وذلك بحضور السلطات المحلية وبمشاركة مختلف الفاعلين من مختلف القطاعات المدنية على غرار الحماية المدنية لولاية تمنراست.

ويحاكي التمرين وقوع فيضانات جراء التقلبات الجوية التي تشهدها منطقة الهقار، مما استلزم تفعيل مخطط تنظيم النجدة (Plan ORSEC)، وتجنيد وإقحام كافة الوسائل البشرية والإمكانيات المادية من عتاد وتجهيزات عسكرية بالتنسيق مع الأجهزة المدنية الكفيلة بالتدخل لمواجهة خطر الفيضانات.